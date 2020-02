Concurso Instituto Ambiental abre 130 vagas com salários de até R$6.043,33

Saiu o edital de concurso público do Instituto Ambiental do Paraná (Concurso IAP PR 2020). De acordo com o documento de abertura, divulgado nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, serão oferecidas 130 vagas para diversas cidades do Estado. Os salários iniciais chegam a R$6 mil, já contando com as gratificações.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) tem a responsabilidade do concurso IAP-PR 2020.

Segundo o edital de concurso, para nível médio técnico serão ofertadas 26 vagas na carreira de agente de execução, no cargo de técnico de manejo e meio ambiente. A remuneração é de R$2.788,76, já com a gratificação pelo exercício de encargos.

As outras 104 vagas liberadas no edital são para graduados (nível superior). As chances são para agente profissional nas áreas de engenheiro cartográfico, engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, geólogo, biólogo, químico, sociólogo, geógrafo, arquiteto e médico veterinário. Com as gratificações, os salários chegam a R$6.043,33.

Inscrição Concurso IAP PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 26 de fevereiro e 23 horas do dia 26 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição vai custar R$70 para nível médio técnico e R$100 para nível superior.

Etapas e Provas Concurso IAP PR 2020

O concurso IAP PR 2020 vai contar com duas etapas: provas objetivas e avaliação médica. Os exames de múltipla escolha vão ser realizados em Cascavel, Curitiba e Maringá.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 03 de maio, em locais e horários que serão divulgados no dia 27 de abril. O exame, que terá 04 (quatro) horas de duração, vai contar com 40 questões, distribuídas entre matérias de Língua Portuguesa (05), Raciocínio Lógico (05),Conhecimentos Gerais (10) e Conhecimentos Específicos (20).

Para ser aprovado, conforme o edital, o candidato deverá acertar, pelo menos, uma questão em Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico, quatro acertos na área de Conhecimentos Gerais, 12 acertos na parte Específica e 24 acertos no total da prova.

O edital informa que os candidatos habilitados e classificados dentro do número de vagas previsto no edital serão convocados para etapa médica. O resultado final do concurso IAP-PR vai ser publicado logo após a conclusão de todas as etapas.

A validade do concurso vai ser de dois anos, após a homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

Sobre o órgão

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP, entidade autárquica, foi instituído em 1992, através da Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho, com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É sucessor de instituições como o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF, criado em 1923 a partir da Inspetoria de Terras e Colonização.

Há mais de 100 anos, o Estado do Paraná, vem desenvolvendo o seu serviço de cartografia oficial, originariamente através do antigo DGTC – Departamento de Geografia, Terras e Colonização. A intervenção no processo de disciplinamento da ocupação do território foi adotada no ano de 1892, com a edição da Lei de Terras de nº 68.

Missão

Proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.

Atribuições

Proposição, execução e acompanhamento das políticas de meio ambiente do Estado.

Cumprimento da legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização.

Concessão de licenciamento ambiental para instalação, funcionamento e ampliação de atividades, obras, serviços, planos e programas de abrangência regional.

Licenciamento de empreendimentos florestais e autorização de desmates.

Execução do monitoramento ambiental dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo.

Elaboração, execução e controle dos planos e programas de proteção e manutenção da biodiversidade, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais, assegurando a reprodução da flora e fauna silvestres.

Organização e manutenção do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, preservando a diversidade e a integridade do patrimônio genético e, por meio de convênio, a participação na administração de Unidades de Conservação de domínio dos municípios ou da União, bem como o incentivo e a assistência às prefeituras municipais no tocante à implantação de bosques, parques, arborização urbana e repovoamento de lagos e rios.

Execução e determinação de execução da recuperação florestal de áreas de preservação permanente, degradadas, reserva florestal legal, e de unidades de conservação diretamente ou através de convênios e consórcios.

Fiscalização, orientação e controle da recuperação florestal de áreas degradadas por atividades econômicas de qualquer natureza.

Execução e determinação de execução de todos os atos necessários à proteção, conservação e recuperação do meio ambiente.

Controle e fiscalização dos agrotóxicos e afins e produtos tóxicos e perigosos, quanto ao transporte e destinação final de resíduos nos termos da legislação específica vigente.

Cadastramento dos produtos agrotóxicos utilizados no Estado, quanto ao aspecto ambiental.

Execução da coleta sistemática de dados e informações sobre o meio ambiente.

Monitoramento e fiscalização da destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná.

Proposição, execução e acompanhamento de planos e programas de desenvolvimento florestal, estimulando o florestamento e o reflorestamento para fins econômicos e conservacionistas.

Proposição, estruturação e implementação de instrumentos de gestão da política florestal voltados para a renovação, manutenção e ampliação da base florestal para fins produtivos.

Execução e determinação de execução da Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 (Lei Florestal do Estado).

Manutenção dos laboratórios ambientais convenientemente capacitados e aparelhados para estabelecer os padrões, métodos e técnicas, bem como a execução de análises ambientais e a realização de investigações de interesse à proteção da qualidade ambiental, podendo proceder credenciamento de laboratórios e instituir automonitoramento.

Administração de recursos oriundos do Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos da Lei 12.945, de 5 de setembro de 2000 e Decreto 3.240, de 8 de dezembro de 2000.

Gestão do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Paraná – SICARPR.

