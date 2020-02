Concurso Instituto de Previdência de Hortolândia SP 2020: Inscrições abertas!

Em São Paulo, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (HORTOPREV) abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Técnico Administrativo (2 vagas), Fiscal Previdenciário (1 vaga), Assessor Jurídico (1 vaga) e Ajudante de Serviços Gerais (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.096,86 e R$ 9.777,24.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de fevereiro (a partir das 10h) até as 23h59min de 09 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 44,50 (nível fundamental), R$ 56,50 (nível médio) e R$ 82,20 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e noções de informática; mais prova prático-profissional – peça processual para o cargo de Assessor Jurídico. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados no dia 16 de abril.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia

: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 05

: 05 Remuneração : R$ 2.096,86 e R$ 9.777,24

: R$ 2.096,86 e R$ 9.777,24 Inscrições : 17 de fevereiro a 09 de março de 2020

: 17 de fevereiro a 09 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 44,50, R$ 56,50 e R$ 82,20

: R$ 44,50, R$ 56,50 e R$ 82,20 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE HORTOLÂNDIA SP 2020