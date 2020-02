Concurso Marinha 2020: Saiu o edital para o Quadro Técnico! Até R$9.070,60

Edital publicado! A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o Quadro Técnico. De acordo com o documento publicado, são 15 vagas em diversas áreas. O pré-requisito é ter nível superior na especialidade que deseja concorrer. O salário é de R$9.070,60.

As vagas do concurso Marinha 2020 para o Quadro Técnico são destinadas para ingresso nas especialidades de Ciências Biológicas (01 vaga), Comunicação Social (02 vagas), Estatística (02 vagas), Informática (03 vagas), Letras Português/Licenciatura (01 vaga), Pedagogia (01 vaga), Segurança do Tráfego Aquaviário (02 vagas) e Serviço Social (01 vaga).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior na respectiva área; ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia de 2021; ser brasileiro; possuir bons antecedentes de conduta; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Vale destacar que o Quadro Técnico (QT) do Corpo Auxiliar da Marinha é composto por cargos técnico-administrativos. As funções da carreira realizam atividades de apoio técnico, atividades gerenciais, administrativas em geral e atividades inerentes à carreira militar.

No decorrer do curso de formação, o candidato será nomeado Guarda-Marinha e recebe soldo de R$9.070,60. Além disso, os aprovados contarão com alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrição Concurso Marinha 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 e 31 de março de 2020, no site de ingresso na Marinha. A taxa de inscrição vai custar R$126.

Etapas e Provas

O concurso vai contar com prova objetiva, com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Haverá, ainda, somente para profissionais de Direito, uma prova discursiva de Conhecimentos Profissionais.

A data das provas ainda não foi divulgada. No entanto, a Marinha revelou que os exames serão aplicados na primeira quinzena de junho.

A segunda etapa do concurso, “eventos complementares”, vai contar com verificação de dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A terceira e última etapa do concurso é o curso de formação de oficiais (CFO) que contém o período de adaptação e também as aulas, de caráter eliminatório e classificatório.

Sobre o curso de formação

O curso de formação vai acontecer no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, em regime de semi-internato. Os candidatos farão, ainda, um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até seis semanas, em Organizações Militares (OM). O curso tem a duração de aproximadamente 39 semanas e é iniciado com o Período de Adaptação de cerca de três semanas.