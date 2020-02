Concurso Marinha 2020: três editais são publicados com salário de até R$ 9.070,60

Edital publicado! A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o Quadro Técnico. De acordo com o documento publicado, são 15 vagas em diversas áreas. O pré-requisito é ter nível superior na especialidade que deseja concorrer. O salário é de R$9.070,60.

A Marinha do Brasil também abriu u novo concurso para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais (CP-QC-CA/FN/IM) e Capelães (CP-CapNav) para ingresso nos Quadros Complementares da Marinha em 2020. O certame foi divulgado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), na qualidade de Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG).

O edital abre 10 vagas para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha (CP-QC-CA/FN/IM), sendo 3 vagas para Oficiais Da Armada (QC-CA) em Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Máquinas (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); além de 04 vagas para o quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN) nas áreas de Concentração em Máquinas (1), Concentração em Eletrônica (1), Concentração em Cartografia (1) e Concentração em Sistemas de Armas (1); e 3 vagas para Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM) nas profissões de Administração, Ciências Contábeis e Economia.

As vagas são destinadas para Profissões de Engenharia (várias áreas), Administração, Ciências Contábeis e Economia. Vale destacar que é necessário ter menos de 29 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Há ainda, uma vaga para Capelães Navais (CN) na profissão de Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. O interessado deverá ter Curso de Formação Teológica regular de Nível Universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião e possuir, pelo menos, 3 anos no exercício de atividades pastorais, na Igreja Católica Apostólica Romana, além de ter de 30 a 41 anos de idade.

As vagas do concurso Marinha 2020 para o Quadro Técnico são destinadas para ingresso nas especialidades de Ciências Biológicas (01 vaga), Comunicação Social (02 vagas), Estatística (02 vagas), Informática (03 vagas), Letras Português/Licenciatura (01 vaga), Pedagogia (01 vaga), Segurança do Tráfego Aquaviário (02 vagas) e Serviço Social (01 vaga).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior na respectiva área; ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia de 2021; ser brasileiro; possuir bons antecedentes de conduta; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Vale destacar que o Quadro Técnico (QT) do Corpo Auxiliar da Marinha é composto por cargos técnico-administrativos. As funções da carreira realizam atividades de apoio técnico, atividades gerenciais, administrativas em geral e atividades inerentes à carreira militar.

Durante o curso, o Guarda-Marinha vai receber remuneração atinente a essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 9.070,60. Desse total, R$ 7.315,00 são relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrição Concurso Marinha 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 16 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março de 2020, horário oficial de Brasília/DF, pela internet, através do site (www.ingressonamarinha.mar.mil.br). A taxa de inscrição custa R$126 para Capelães e R$ 127 para as demais.

Etapas e Provas

O concurso vai contar com Prova Escrita Objetiva com 50 questões de conhecimentos profissionais e inglês, dependendo do cargo; Prova Discursiva de Conhecimentos Profissionais, para a profissão de Direito; Redação; Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde; Teste de Aptidão Física de Ingresso; Avaliação Psicológica; Verificação de Documentos; Prova de Títulos; Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

As avaliações escritas vão ser aplicadas em datas e horários a serem divulgadas na 2ª quinzena do mês de maio nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Macaé/RJ, Belo Horizonte/MG, Vila Velha/ES, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Aracaju/SE, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Maceió/AL, Paraíba/PB, Belém/PA, Amapá/AP, Piauí/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Florianópolis/SC, São Francisco do Sul/SC, Uruguaiana/RS, Ladário/MS, Cuiabá/MT, Brasília/DF, Palmas/TO, Santos/SP, São Paulo/SP, Barra Bonita/SP, Foz de Iguaçu/PR, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

O candidato aprovado e classificado vai realizar o CFO no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro-RJ.