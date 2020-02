Concurso Prefeitura Adamantina SP 2020: Gabaritos das provas são divulgados

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Adamantina liberou os gabaritos das provas do concurso público que visa o preenchimento de 27 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferece 21 vagas em cargos de Agente da Receita Tributária, Cuidador Domiciliar, Psicólogo, Médico Segurança do Trabalho, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro ESF, Médico Clínico Geral ESF e Nutricionista

Já o EDITAL nº 02/2020 oferta 06 vagas para Eletricista de Autos, Motorista, Técnico de Esportes, Operador de Máquina Pesada, Zelador e Eletricista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.063,96 e R$ 11.091,25, por carga horária de 20 e 44 horas semanais

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 16 de janeiro até as 16h do dia 30 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Conscam Web. O valor da inscrição variou entre R$ 9,55 até R$ 9,75.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (05) e Conhecimentos Específicos (15); mais prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquina Pesada.

As avaliações foram aplicadas no dia 16 de fevereiro a partir das 09 horas, em locais e horários a serem informados via edital de convocação disponibilizado nos sites www.adamantina.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br com sete dias de antecedência.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE ADAMANTINA SP 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE ADAMANTINA SP 02/2020