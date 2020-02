Concurso Prefeitura Arenápolis MT 2020: EDITAL e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Arenápolis MT abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Procurador Jurídico Legislativo (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); e Contabilista/ Contador (1 vaga). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.040,00 a R$ 4.800,00, por carga horária de 20 e 30h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 6 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora W2 Auditoria e Consultoria, ou de forma presencial na sede da Câmara Municipal de Arenápolis, localizado na rua do Comércio, Nº 270 , Centro, Arenápolis/MT.

PROVAS

O concurso contará com provas escrita, provas objetivas, prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 22 de março a partir das 09h.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

