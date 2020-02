Concurso Prefeitura Bambuí MG 2020 anuncia banca organizadora

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Bambuí prepara um novo edital e define a banca organizadora do seu próximo edital de concurso público. De acordo com o extrato de edital que foi publicado na última terça-feira, 04, via dispensa de licitação, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) foi a empresa escolhida.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Serão ofertadas 156 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As vagas destinadas são para os cargos de Operador de máquinas (5), Motorista Profissional (9) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Fiscal Sanitário (2), Técnico de Informática (3), Agente de Administração (30), Fiscal Ambiental (1), Fiscal de obras e posturas (2), Técnico de Informática (3), Técnico em Enfermagem (4), Fiscal de rendas (1), Fiscal de trânsito (1) e Fiscal Sanitário (2) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Professor PEB II nas disciplinas de Música (1), Ciências Físicas e Biológicas (1), Educação Física (5), Assistente Social (2), Contador (1), Educador Físico (Preparador Físico) (2), Enfermeiro (2), Práticas Agrícolas (1), Psicólogo (2), Secretário Escolar (9), Advogado (2), Analista Ambiental (1), Arquiteto (1), Engenheiro Civil (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (1), Terapeuta Ocupacional (1), Professor PEB I (50), Ensino Religioso (1), História (1), Inglês (1) e Supervisor Pedagógico (5), Médico Veterinário (1) e Nutricionista (2) NÍVEL SUPERIOR.

Informações do concurso