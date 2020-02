Concurso Prefeitura Betim MG: Locais de provas para 392 vagas são divulgados

A Prefeitura Municipal de Betim, no Estado de Minas Gerais, vai aplicar no domingo, 1º de março, as provas do concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 392 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal. Os locais de prova do certame já estão disponíveis no site do Instituto AOCP, organizador (veja aqui).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Biblioteca, Técnico de Informática, Técnico de Secretaria, Tradutor e Intérprete de Sinais, Auxiliar Administrativo de Centro Infantil Municipal, Educador Social e Oficial de Administração (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Assistente Social, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Pedagogo, Professor da Educação Infantil, Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Matemática, Professor, Psicólogo, Sociólogo, Analista de Recursos Financeiros, Analista de Sistemas, Analista Jurídico, Bibliotecônomo, Contador e Geógrafo (NÍVEL SUPERIOR).

Do quantitativo total de vagas, 38 serão reservadas aos portadores de necessidades especiais e 76 para candidatos negros. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.028,54 e R$ 4.952,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Inscrição Prefeitura Betim MG 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 13 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas Prefeitura Betim MG 2019

O concurso público consistirá em provas objetivas (para todos); prova dissertativa (nível médio); e prova de títulos (nível superior). As avaliações objetivas seriam realizadas no dia 1º de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso