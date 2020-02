Concurso Prefeitura Conceição de Macabu RJ: Locais de provas divulgados

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu vai aplicar no domingo, 1° de março, as provas do concurso público para preenchimento de 292 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para lotação na Prefeitura, Câmara Municipal e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (IPASCON).

A Prefeitura oferece 284 vagas para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Equipamentos, Servente de Obras, Soldador, Almoxarife, Técnico de Radiologia, Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo , Auxiliar de Creche, Servente, Bombeiro Hidráulico, Calceteiro, Carpinteiro, Coveiro, Médico de Família, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Rendas, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Lavadeira, Pedreiro, Pintor, Telefonista, Copa e Cozinha, Trabalhador Braçal, Maqueiro, Eletricista, Mecânico, Merendeira, Agente Administrativo, Agente de Defesa Civil, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Secretaria, Cuidador, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Posturas, Fiscal de Transporte Coletivo, Fiscal de Vigilância Sanitária, Médico Radiologista, Médico Ultrassonografista, Médico Urologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Guarda Municipal, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Agente de Endemias, Arquivista, Assistente Social, Biólogo, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra, Odontólogo, Procurador, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, Professor, Médico Clinico Geral, Médico Obstetra, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Plantonista Cardiologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista Socorrista, Médico Plantonista Pediatra e Médico Plantonista Ortopedista.

A Câmara Municipal oferta 05 vagas em cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Legislativo. Edital abaixo.

E o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais tem 3 vagas para cargos de Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo e Servente.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as as 23h59min do dia 08 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Gualimp. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos);

–> Prova discursiva para o cargo de Procurador;

–> Prova de aptidão física para Trabalhador Braçal, Operador de Máquina Pesada e Equipamentos e Motorista;

–> Prova de títulos para Procurador e cargos do magistério.

–> Prova de aptidão física para Agente de Defesa Civil, Agente Comunitário de Saúde, Guarda Municipal e Agente de Combate a Endemias.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 1º de março de 2020, em locais e horários a serem informados via edital específico. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 01 de março a partir das 20 horas e os gabaritos definitivos a partir das 17h do dia 19 de março.

Informações do concurso

