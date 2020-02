Concurso Prefeitura Contagem SME MG 2020: Saiu EDITAL com 299 vagas

Edital oferta vagas de níveis médio e superior e remunerações de até R$ 3.147,98

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Contagem divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 299 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Bibliotecônomo (1); Nutricionista Escolar (1); Pedagogo (20); Auxiliar de Biblioteca Escolar (20); Assistente Escolar (20); Analista de Gestão Educacional (1); Secretário Escolar (20); Assistente de Gestão Educacional (1); Professor de Educação Básica 1 (100); Professor de Educação Básica 2 -História (10); Professor de Educação Básica 2 -Matemática (20); Professor de Educação Básica 2 -Português (5); Professor de Educação Básica 2 -Ensino Religioso (10); Professor de Educação Básica 2 -Geografia (5); Professor de Educação Básica 2 -Arte (5); Professor de Educação Básica 2 -Ciências (5); Professor de Educação Básica 2 -Inglês (20) e Professor de Educação Básica 2 -Educação Física (20). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.091,09 a R$ 3.147,98.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de abril (a partir das 09h) até o dia 04 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 98,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) e avaliação dissertava, ambas estão prevista para ser aplicada no dia 17 de maio de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Contagem SME MG

: Prefeitura Contagem SME MG Banca organizadora : FUNEC Concursos

: FUNEC Concursos Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 299

: 299 Remuneração : R$ 1.091,09 a R$ 3.147,98

: R$ 1.091,09 a R$ 3.147,98 Inscrições : 01 de abril a 04 de maio de 2020

: 01 de abril a 04 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 98,00

: R$ 70,00 a R$ 98,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SME CONTAGEM MG 2020

100% de Acordo com Último Edital