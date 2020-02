Concurso Prefeitura de Abadia de Goiás GO 2020: Inscrições abertas!

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 75 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.126,29 e R$ 3.840,06.

As oportunidades são para os cargos de Gari (5), Serralheiro (1), Tratorista (1), Mecânico (1), Merendeira (5), Auxiliar de Serviços Gerais (5) e Motorista (5) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Agente de Endemias (3), Agente de Saúde (3), Técnico de Enfermagem (3), Auxiliar Administrativo (5), Almoxarife (1), Assistente de Tesouraria (1), Assistente Administrativo (2), Fiscal de Vigilância Sanitária (1), Recepcionista (1), Técnico em Radiologia (1), Guarda Civil Municipal Classe I (5), Agente Educativo (5), Fiscal de Tributos Obras e Posturas (1) e Fiscal de Meio Ambiente (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Assistente Social (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Pedagogia (10), Analista Jurídico (1), Auditor Fiscal (1), Analista de Recursos Humanos (1), Nutricionista (1) e Enfermeiro (1) NÍVEL SUPERIOR.

INSCRIÇÃO E PROVAS

As inscrições devem ser realizadas até 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 130,00.

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita (para todos);

–> Teste de aptidão física para Guarda Civil Municipal;

–> Prova de títulos para Professor;

–> Curso introdutório de formação inicial e continuada para os cargos de Agente de Saúde e Agente de Endemias.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados a partir do dia 15 de abril. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 29 de abril e o gabarito definitivo no dia 15 de maio, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Abadia de Goiás GO

: Prefeitura de Abadia de Goiás GO Banca organizadora : ITEC Concursos

: ITEC Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : R$ 60,00 a R$ 130,00

: R$ 60,00 a R$ 130,00 Remuneração : R$ 1.126,29 e R$ 3.840,06

: R$ 1.126,29 e R$ 3.840,06 Inscrições : 11 de fevereiro e 13 de março de 2020

: 11 de fevereiro e 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 130,00

: R$ 60,00 a R$ 130,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ABADIA DE GOIÁS GO 2020