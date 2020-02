Concurso Prefeitura de Alecrim RS 2020 encerra inscrições hoje, 12 de fevereiro!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Alecrim encerra inscrições nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. O concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Professor de Português e/ou Português/Inglês, Agente Administrativo Auxiliar, Enfermeiro, Contador, Motorista, Tesoureiro e Técnico em Enfermagem. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.279,17 e R$ 3.835,52.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); prova de títulos (caráter classificatório) para Professor; mais prova prática para Motorista. As avaliações serão aplicadas no dia 14 de março, em hora e locais a serem informados no dia 06 de março.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 16 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Alecrim

: Prefeitura Municipal de Alecrim Banca organizadora : Legalle Concursos

: Legalle Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : cadastro reserva

: cadastro reserva Remuneração : R$ 1.279,17 e R$ 3.835,52

: R$ 1.279,17 e R$ 3.835,52 Inscrições : até 12 de fevereiro de 2020

: até 12 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 90,00

: R$ 70,00 e R$ 90,00 Provas : 14 de março de 2020

: 14 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ALECRIM 2020