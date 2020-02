Concurso Prefeitura de Altamira PA 2020: Inscrições abertas na Área da Saúde

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Altamira abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 109 vagas em cargos de nível superior na Secretaria Municipal.

A Prefeitura de Altamira, no estado do Pará, divulgou por meio Instituto Vicente Nelson (IVIN), o segundo edital de concurso público para 2020. A nova seleção tem 108 vagas e cadastro de reserva em cargos que exigem nível superior na Secretaria da Saúde.

As vagas destinadas são para os cargos de Farmacêutico/Citopatologista (1), Fisioterapeuta (5), Fonoaudiólogo (1), Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem (1), Nutricionista (1), Terapeuta Ocupacional (1), Cirurgião Dentista Periodontista (1), Enfermeiro (44), Enfermeiro Obstétrico (6), Farmacêutico/Bioquímico (8), Médico Anestesista (5), Médico Pediatra (4), Médico Psiquiatra (1), Cirurgião Dentista (13), Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1), Médico Ginecologista e Obstetra (5), Médico Cirurgião Geral (5) e Médico Clínico Geral (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O salário oferecido será de R$ 1.203,84, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IVIN. O valor da inscrição está fixado em R$ 35,27.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; prova de títulos (caráter classificatório); mais prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio das 08 às 13 horas, em locais a serem informados no dia 27 de abril. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia da prova e os gabaritos definitivos no dia 19 de maio, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Altamira PA 2020

: Prefeitura de Altamira PA 2020 Banca organizadora : IVIN

: IVIN Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 109

: 109 Remuneração : até R$ 8.000,00

: até R$ 8.000,00 Inscrições : até 08 de março de 2020

: até 08 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,27

: R$ 35,27 Provas : 03 de maio de 2020

: 03 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ALTAMIRA PA 2020