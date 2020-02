Concurso Prefeitura de Ananindeua PA 2020 abre vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Ananindeua divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 279 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Auxiliar Municipal – Serviços Gerais (Servente); Técnico Municipal – Higiene Bucal; Técnico Municipal – Laboratório; Auxiliar Municipal – Mensageira e Protocolo; Auxiliar Municipal – Copeira (Servente); Analista Municipal – Assistência Social; Analista Municipal – Fisioterapia; Técnico Municipal – Secretariado (30); Técnico Municipal – Enfermagem; Analista Municipal – Odontologia Geral; Analista Municipal – Psicologia em Saúde; Analista Municipal – Terapia Ocupacional; Analista Municipal – Psiquiatria; Médico do Trabalho – Higiene e Medicina do Trabalho; Analista Municipal – Enfermage); Analista Municipal – Ginecologia e Obstetrícia (2); e Analista Municipal – Pediatra.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 e R$ 3.931,00, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 07 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cetapnet. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 90,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões a ser aplicada em data prevista no dia 10 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 27 de abril.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Ananindeua PA

: Prefeitura de Ananindeua PA Banca organizadora : Cetapnet

: Escolaridade : fundamental, médio/técnico e superior

: fundamental, médio/técnico e superior Número de vagas : 279

: 279 Remuneração : R$ 1.039,00 e R$ 3.931,00

: R$ 1.039,00 e R$ 3.931,00 Inscrições : até 07 de abril de 2020

: até 07 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 55,00, R$ 70,00 e R$ 90,00

: R$ 55,00, R$ 70,00 e R$ 90,00 Provas : 10 de maio de 2020

: 10 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ANANINDEIA PA 2020

