Concurso Prefeitura de Aracaju SE 2020: Edital para Auditor deve sair até junho

A Prefeitura de Aracaju, Estado de Sergipe, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso da Prefeitura de Aracaju SE 2020) para o cargo de Auditor de Tributos, com requisito de nível superior. De acordo com o setor de Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Fazenda, o edital está previsto para ser lançado ainda neste semestre. A previsão foi passada ao site Folha Dirigida.

Segundo informações da pasta, o edital de concurso de Auditor será publicado nos próximos meses, com prazo máximo de junho. Atualmente, o processo de contratação da banca organizadora do concurso está em andamento. Os trâmites se encontram em fase de análise jurídica.

A banca organizadora escolhida vai ser responsável por receber as inscrições e aplicar as etapas do concurso, como prova objetiva.

A confirmação de abertura do concurso veio através de um decreto assinado no dia 14 de maio de 2019 pelo prefeito da cidade, Edvaldo Nogueira. A expectativa é que o edital seja divulgado com 20 vagas.

Com o decreto, ficou criada a comissão responsável pelo planejamento e organização do concurso. De acordo com o prefeito, a realização deste concurso atende a uma necessidade por profissionais para a área, uma vez que há grande defasagem do quadro de auditores, em decorrência de processos de aposentadoria. “Das categorias da Prefeitura, esta é a que mais tempo está sem a realização de concurso. São mais de 20 anos”, disse.

Edvaldo ainda pontuou que, mesmo diante das dificuldades financeiras da Prefeitura, a opção pelo concurso para auditores de tributos é “parte da solução da crise”. “De maneira bem objetiva, com novos auditores iremos melhorar a arrecadação financeira da gestão”, ressaltou.

O concurso

O edital do concurso, que será confeccionado pela comissão nomeada no decreto, disporá o quantitativo de vagas e os requisitos para investidura no cargo, observando todas as legislações municipais.

A comissão será formada por servidores municipais. O grupo de trabalho terá missão de supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução do concurso até a fase final. As secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão e a da Fazenda serão as responsáveis por dar suporte técnico-administrativo para a comissão.

Último edital foi divulgado há mais de 20 anos

Ainda não há previsão de quando o edital do concurso será publicado. A expectativa é que o documento de abertura seja publicado no segundo semestre. No momento, o município não tem outro certame em validade para a carreira de auditor, uma vez que o último concurso foi divulgado há mais de 20 anos.

Informações do concurso