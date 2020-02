Concurso Prefeitura de Arraias TO 2020 abre 172 vagas em todos os níveis

No Estado do Tocantins, a Prefeitura Municipal de Arraias faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 173 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de:

NÍVEL FUNDAMENTAL

Coveiro/Zelador do Cemitério (1), Gari (10), Mecânico (2), Merendeira (6), Pedreiro (2), Operador de Trator de Esteira (3), Porteiro/Zelador (Exclusivo para a garagem do município) (2), Agente Borrifador (2), Auxiliar Administrativo (6), Encanador (2), Monitor de Transporte Escolar (Exclusivamente para zona rural) (3), Operador de Máquinas Leves (trator) (2), Agente de Vigilância Defesa Patrimonial (10), Auxiliar de Serviços Gerais (15), Auxiliar de Serviços Operacionais (5), Operador de Retroescavadeira (2), Borracheiro (2), Operador de Pá Carregadeira (2) e Operador de Patrol/Motoniveladora (2).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Assistente de Consultório Odontológico (2), Auxiliar de Farmácia (2), Digitador (1), Eletricista (2), Oficial de Diligência (1), Técnico em Enfermagem (5), Agente de Endemias (5), Agente Comunitário de Saúde (4), Assistente Administrativo (10), Fiscal de Vigilância Sanitária (2), Técnico Laboratarista de Endemias (1) e Técnico de Inspeção Sanitária (1), Motorista “AB” (2), Fiscal de Obras; Posturas e Serviços Urbanos (2), Fiscal de Tributos (2), Monitor de Sala de Aula – zonas urbana e rural (4), Monitor de Aluno Especial (2) e Motorista “D” (7).

NÍVEL SUPERIOR

Farmacêutico/Bioquímico (1), Fisioterapeuta (2), Médico Clínico Geral (4), Médico Veterinário (1), Professor Pedagogia/Normal Superior (10), Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa e Humanas (2), Assistente Social (2), Bibliotecário (1), Cirurgião Dentista/Odontólogo (2), Enfermeiro (3), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Nutricionista (1), Educador Físico (2), Psicólogo (2) e Auditor Fiscal (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 a R$ 7.552,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora LEX Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$70,00 (nível fundamental), R$ 100,00 (nível médio/técnico) e R$ 130,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos) com 40 questões de língua Portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, raciocínio lógico e informática básica;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos para algumas funções.

As avaliações serão realizadas no dia 07 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 20 de abril. Os gabaritos serão divulgados no dia 17 de junho no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

