Concurso Prefeitura de Balneário Piçarras SC 2020: Inscrições vão até as 18h de hoje, 28!

A Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, localizado a 122 km da capital Florianópolis/SC, tem inscrições até às 18 horas de hoje, 28 de fevereiro de 2020. Os editais de concurso público visa o preenchimento de 75 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor em Educação – 30h (40), Monitor em Educação – 40h (25) e Assistente de Informática (3) NÍVEL MÉDIO.

Professor II de Ciências (Cr), Professor II de Educação Física (Cr), Professor II de Educação Infantil (Cr), Professor II de Geografia (Cr), Professor II de História (Cr), Professor II de Língua Inglesa (Cr), Professor II de Matemática (Cr), Professor II de Língua Portuguesa (Cr), Orientador Pedagógico (1), Professor II de Anos Iniciais (Cr), Professor II de Arte (Cr), Professor II de Ensino Religioso (Cr), Bioquímico (1), Orientador Educacional (Cr) e Professor II de Atendimento Educacional Especializado – AEE (5) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 869,24 e R$ 4.038,00, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas até as 18 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IBAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos para os cargos de Orientador Pedagógico, Professor e Orientador Educacional. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de março, em locais a serem informados a partir do dia 20 de março.

Os resultados finais serão divulgados no dia 30 de março no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Balneário Piçarras SC

: Prefeitura de Balneário Piçarras SC Banca organizadora : IBAM Concursos

: IBAM Concursos Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 75

: 75 Remuneração : até R$ 4.038,00

: até R$ 4.038,00 Inscrições : 30 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020

: 30 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 100,00

: R$ 80,00 a R$ 100,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS SC 2020