Concurso Prefeitura de Boa Vista RR: Resultados das provas são divulgados

No Estado de Roraima, a Prefeitura Municipal de Boa Vista aplicou no domingo, 26 de janeiro, as provas do concurso público (Concurso de Boa Vista RR 2019) que tem por objetivo o preenchimento de 466 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Os resultados das avaliações já foram divulgados (clique aqui e veja).

As oportunidades são para os cargos de:

Cargos da área de Saúde

1 Condutor de Unidade Móvel de Saúde

2 Técnico em Enfermagem

3 Técnico em Laboratório

4 Técnico em Nutrição Diettica

5 Técnico em Patologia

6 Técnico em Radiologia

7 Técnico em Saúde Bucal

8 Técnico em Imobilizações Ortopédicas

9 Técnico Citologia

10 Analista Especialista em Epidemiologista e Vigilância em Saúde

11 Assistente Social

12 Bioquímico

13 Cirurgião-Dentista

14 Cirurgião-Dentista Bucomaxilofacial

15 Cirurgião-Dentista Endodontista

16 Cirurgião-Dentista Especialista em Pacientes PCD

17 Cirurgião-Dentista Estomatologista

18 Cirurgião-Dentista Odontopediatra

19 Cirurgião-Dentista Periodontista

20 Cirurgião-Dentista Protesista

21 Enfermeiro

22 Enfermeiro ESF-Especialista em Saúde da Família

23 Enfermeiro Intensivista Pediátrico

24 Farmacêutico

25 Fisioterapeuta

26 Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva Neonata e Pediátrica

27 Fonoaudiologo

28 Médico Anestesiologista

29 Médico Cancerologista Pediátrico

30 Médico Cardiologista

31 Médico Cardiologista Pediátrico 02 0 02

32 Médico Cirurgião 06 0 06

33 Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço

34 Médico Cirurgião Pediátrico

35 Médico Cirurgião Plástico

36 Médico Cirurgião Torácico

37 Médico Cirurgião Vascular

38 Médico com Habilidade em Broncoscopia

39 Médico Citopatologista

40 Médico de Família e Comunidade

41 Médico de Qualquer Especialidade Habilitado em Auditoria Médica

42 Médico de Qualquer Especialidade Habilitado em Regulação

43 Médico Clínico Geral

44 Médico do Trabalho

45 Médico Endocrinologista

46 Médico Endoscopista

47 Médico Especialista em Hansenologia

48 Médico Gastroenterologista

49 Médico Ginecologista/Obstetra

50 Médico Hematoligista

51 Médico Imunologista

52 Médico Infectologista

53 Médico Intensivista Pediátrico

54 Médico Intervencionista

55 Médico Mastologista

56 Médico Neurocirurgião

57 Médico Neurocirurgião Pediátrico

58 Médico Nefrologista Pediatra

59 Médico Neuro Pediatra

60 Médico Nutrólogo

61 Médico Oftalmologista

62 Médico Ortopedista

63 Médico Otorrinolaringologista

64 Médico Patologista

65 Médico Pediatra

66 Médico Pneumopediatra

67 Médico Psiquiatra

68 Médico Radiologista

69 Médico Reumatologista Pediátrico

70 Médico Ultrassonografista

71 Médico Urologista Pediatra

72 Nutricionista

73 Psicólogo

74 Terapeuta Ocupacional

Cargo da área de Educação

1 Assistente de Aluno

Cargos da área de Controladoria

1 Auditor de Controle Interno de Contas Públicas

2 Auditor de Controle Interno de Obras Públicas

Cargo da área de Administração

1 Técnico em Segurança do Trabalho

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 04 de novembro a 15 de dezembro de 2019, no site oficial do Instituto Selecon. O valor da inscrição variou entre R$ 59,00 (nível médio/técnico) e R$ 75,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos (caráter classificatório), exceto para o cargo Assistente de Aluno. As avaliações foram aplicadas no dia 26 de janeiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Boa Vista RR

: Prefeitura de Boa Vista RR Banca organizadora : Instituto Selecon

: Instituto Selecon Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 466

: 466 Remuneração : até R$ 5.404,88

: até R$ 5.404,88 Inscrições : 04 de novembro a 15 de dezembro de 2019

: 04 de novembro a 15 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 59,00 e R$ 75,00

: R$ 59,00 e R$ 75,00 Provas : 26 de janeiro de 2020

: 26 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE BOA VISTA RR 02/2019