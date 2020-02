Concurso Prefeitura de Bom Princípio RS 2020 abre vagas de nível fundamental e médio

A Prefeitura Municipal de Bom Princípio RS anuncia novo edital de concurso público para preencher 04 vagas de níveis fundamental e médio na autarquia municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (Cr), Operador de Motoniveladora (1), Professor de Educação Infantil (1), Auxiliar de Ensino (Cr), Pedreiro (1) e Operário (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.227,94 e R$ 2.821,52.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora UNARS. O valor da inscrição oscial entre R$ 59,22 e R$ 118,41.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos); prova prática para os cargos de Operador de Motoniveladora e Motorista; além de prova de títulos para Professor. As avaliações serão aplicadas no dia 07 de março de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições a partir de 02 de março.

Os resultado finais serão divulgados no dia 09 de março a partir das 15 horas, no site www.unars.com.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Bom Princípio RS

: Prefeitura de Bom Princípio RS Banca organizadora : Unars

: Unars Escolaridade : fundamental e médio

: fundamental e médio Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : R$ 1.227,94 e R$ 2.821,52

: R$ 1.227,94 e R$ 2.821,52 Inscrições : até 19 de fevereiro de 2020

: até 19 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 59,22 e R$ 118,41

: R$ 59,22 e R$ 118,41 Provas : 09 de março de 2020

: 09 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO RS 2020