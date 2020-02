Concurso Prefeitura de Bragança Paulista SP 2020: Último dia de inscrição!

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista encerra inscrições até hoje, 21 de fevereiro de 2020. O concurso visa o preenchimento de 36 vagas em cargo de Médico Júnior. Os salários oferecidos será de R$ 3.643,11, por carga horária de 20h semanais.

As oportunidades são para as especialidades de Ginecologista (1), Ginecologista Cirúrgico (1), Hebiatra (2), Pneumologista Pediatra (1), Psiquiatra Infantil (1), Psiquiatra (2), Neurologista Pediatra (2), Oftalmologista (1), Otorrinolaringologista (2), Cirurgião Pediatra (1), Dermatologista (3), Endocrinologista (2) Gastroenterologista Pediatra (1), Regulador (1) Reumatologista (2) e Urologista (2), Alergologista Adulto (1), Cardiologista (1), Hematologista (1), Neurologista (3), Pneumologista (1), Infectologista (2), Mastologista (1) e Nefrologista Pediatra (1).

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de fevereiro de 2020, no site oficial da IBAM SP. O valor da inscrição está fixado em R$ 98,00.

O concurso contará com prova objetiva (para todos) a ser aplicada em data provável no dia 15 de março. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SP 2020 – MÉDICO JR