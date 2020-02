Concurso Prefeitura de Cajamar SP 2020 abre vagas para todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cajamar divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 62 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade ( fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo, Fiscal de Obras, Recepcionista , Técnico em Edificações, Auxiliar de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Agente Funerário, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Topografia, Engenheiro Civil, Fiscal Tributário, Psicólogo, Agente de Combate às Endemias, Agente Administrativo, Educador Social,Técnico em Segurança do Trabalho, Nutricionista, Médico Psiquiatra, Médico Plantonista, Bibliotecário, Agente de Saúde, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Treinador Desportivo, Arquiteto e Assistente Social.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.461,17 e R$ 5.815,31.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 02 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Mais. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 72,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos); avaliação psicológica (para todos) e Curso de Formação Inicial para o cargo de Agente de Combate às Endemias. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 29 de março, em locais a serem informados via edital complementar no data provável de 20 de março.

O gabarito provisório será divulgado no 30 de março, nos sites www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Cajamar SP

: Prefeitura de Cajamar SP Banca organizadora : Instituto Mais

: Instituto Mais Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 62

: 62 Remuneração : R$ 1.461,17 a R$ 5.815,31

: R$ 1.461,17 a R$ 5.815,31 Inscrições : até 02 de março de 2020

: até 02 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00 a R$ 72,00

: R$ 45,00 a R$ 72,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CAJAMAR SP 2020

100% de Acordo com Último Edital