Concurso Prefeitura de Campo Belo MG 2020 abre 456 vagas em todos os níveis

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Campo Belo divulgou a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso de Campo Belo MG 2020) que tem por objetivo o preenchimento de 456 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de:

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de Serviços Gerais-30h (45); Auxiliar de Serviços Gerais-40h (10); Pintor (5); Soldador (3); Pedreiro (4); Auxiliar de Serviços de Manutenção e Conservação (51); Calceteiro (2); Eletricista (2); e Operador de Máquinas (9).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Monitor de Recreação e Esportes (3); Motorista (30); Orientador Social (7); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Auxiliar de Serviços Administrativos (54); Fiscal de Inspeção (2); Técnico de Informática (4); Técnico em Enfermagem (55); Técnico em Radiologia (9); Agente Administrativo I (45); Agente Fazendário (7); e Técnico em Edificações (1).

NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto Urbanista (1); Assistente Social do SUS (3); Assistente Social do SUAS (9); Advogado Social SUAS (1); Agente Fiscal II (3); Analista Administrativo-30h (2); Analista Administrativo-40h (4); Analista Contábil-30h (2); Médico Especialista em Saúde Mental-Psiquiatra (1); Médico Veterinário do Serviço de Inspeção Municipal (1); Odontólogo Especialista em Endodontia (2); Odontopediatria (1); Profissional de Educação Física (4); Turismólogo (1); Fisioterapeuta em Saúde da Mulher (1); Médico-PSF (10); Médico Veterinário de Vigilância em Saúde (2); Analista Contábil-40h (1); Analista de Educação Básica (3); Analista de Políticas Públicas (4); Auditor de Controle Interno (2); Biblioteconomista (1); Psicólogo do SUS (2); Engenheiro Florestal (1); Farmacêutico (4); Fisioterapeuta (5); Nutricionista (2); Educador Físico (2); Enfermeiro (20); Enfermeiro Regulador (1); Odontólogo Especialista em Cirurgia Bucomaxilo Facial (2); Psicólogo do SUAS (6); Engenheiro do Departamento de Trânsito (1); e Engenheiro de Obras (2).

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de abril (a partir das 09h) até às 15h59 do dia 20 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em datas prováveis nos dias 21 e 28 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

