Concurso Prefeitura de Campo Largo PR 2020: Salários de até R$ 10.754,32!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Campo Largo abriu novos editais (nº 01, 02, 03, 04 e 05/2020) de concurso público para preenchimento de 21 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

–> EDITAL nº 01/2020 – Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar de Odontologia; Técnico em Agropecuária; Técnico em Cerâmica; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico em Meio Ambiente; Técnico Florestal; Topógrafo; Analista Administrativo; Econômico e Financeiro (1); Administrativo; Agente de Fiscalização de Estacionamento Rotativo (1); Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Cartógrafo; Engenheiro Civil (1); Geólogo (1); Jornalista (1); Médico Ecografista (1); Médico Infectologista (1); Analista Ambiental; Analista de Esportes; Analista de Sistemas; Arquiteto (1); Biólogo; Cirurgião Dentista; Contador (2); Engenheiro Civil Urbanista (1); Médico Veterinário; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Turismólogo; Engenheiro de Materiais; Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Florestal; Fisioterapeuta (1); Médico Psiquiatra (1);

–> EDITAL nº 02/2020 – Educador Social; Assistente Social (1); Psicólogo (1); e Cuidador Social (2);

–> EDITAL nº 03/2020 – Agente de Combate às Endemias; Agente Comunitário de Saúde (1);

–> EDITAL nº 04/2020 – Procurador Municipal (1);

–> EDITAL nº 05/2020 – Guarda Municipal (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.370,95 a R$ 10.754,32, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 17 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação UNESPAR. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 125,00.

PROVAS

O concurso contará com as provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Campo Largo

: Prefeitura Municipal de Campo Largo Banca organizadora : Fundação UNESPAR

: Fundação UNESPAR Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 21

: 21 Remuneração : R$ 1.370,95 a R$ 10.754,32

: R$ 1.370,95 a R$ 10.754,32 Inscrições : até 17 de março de 2020

: até 17 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 125,00

: R$ 70,00 a R$ 125,00 Provas :

: Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAIS

