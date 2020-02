Concurso Prefeitura de Campo Limpo Paulista SP 2020: Saiu EDITAL para Guarda Municipal

EDITAL publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas no cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 20 vagas para candidatos masculino e 10 vagas para feminino.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “A” e “B”. O salário oferecido será de R$ 1.667,00, mais adicional de 40%, totalizando R$ 2.333,80.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM SP. A taxa de inscrição está fixada em R$ 76,50.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos;

–> Provas de aptidão física (caráter eliminatório);

–> Avaliação Psicológica;

–> Exame Médico;

–> Investigação Social;

–> Curso de Formação de Guarda Municipal (caráter eliminatório), conforme Matriz Curricular Nacional do SENASP.

As avaliações serão aplicada no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados via edital de convocação no dia 27 de março. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL GUARDA MUNICIPAL CAMPO LIMPO PAULISTA SP 2020