Concurso Prefeitura de Carbonita MG 2020: Inscrições abertas! Salários de até R$ 6mil!

A Prefeitura Municipal de Carbonita MG abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 53 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para Dentista da Atenção Básica (2), Digitador (3), Educador Social (2), Enfermeiro (2), Psicólogo (1), Recepcionista (2), Servente Escolar (4), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Odontológico (2), Engenheiro Civil (1), Fisioterapeuta (1), Técnico de Enfermagem (2), Fonoaudiólogo (1), Médico Clínico Geral (4), Monitor de Educação Infantil (3), Motorista (2), Supervisor Pedagógico (2),Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde (2), Nutricionista (1), Pedreiro (2), Procurador Municipal (1) e Professor I (10). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 6.000,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h do dia 20 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 110,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) de múltipla escolha com questões de português, informática, conhecimentos gerais, e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários informados até o dia 13 de abril. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 19 de abril a partir das 22h, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Carbonita MG

: Prefeitura de Carbonita MG Banca organizadora : Elo Assessoria e Serviços

: Elo Assessoria e Serviços Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 53

: 53 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 6.000,00

: R$ 998,00 e R$ 6.000,00 Inscrições : 20 de fevereiro a 20 de março de 2020

: 20 de fevereiro a 20 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 65,00, R$ 80,00 e R$ 110,00

: R$ 65,00, R$ 80,00 e R$ 110,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CARBONITA MG 2019