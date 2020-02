Concurso Prefeitura de Caxias do Sul RS 2020: Salários de até R$ 12.819, 49!

EDITAL publicado. No Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul anuncia um novo edital (nº 01/2020) de concurso público que tem por objetivo preencher 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico; Médico cirurgião plástico; Médico cirurgião vascular; Médico coloproctologista; Médico ginecologista e obstetra; Médico homeopata; Médico infectologista pediatra; Médico neurologista; Médico otorrinolaringologista; Médico pediatra; Médico psiquiatra da infância e adolescência; Médico cardiologista pediatra; Médico cirurgião pediatra; Médico gastroenterologista; Médico nefrologista pediatra; Médico psiquiatra; Médico Grastroenterologista Pediatra; Médico Veterinário; Odontólogo cirurgião e traumatologista buco-maxilo-facial; Médico estratégia da saúde da família (10); Médico urologista (1); Odontólogo para pacientes com necessidades especiais; Odontólogo periodontista; Odontólogo estomatologista; Técnico em radiologia; Técnico em agrimensura; Técnico em análises clínicas; Auxiliar de infraestrutura; Fiscal municipal (2); e Agente administrativo (10).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.672,10 a R$ 12.819, por jornada de trabalho de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões matemática, informática, conhecimentos específicos, língua portuguesa, legislação; mais prova prática para o cargo de Auxiliar de infraestrutura. As avaliações serão aplicada no dia 12 de abril de 2020

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

