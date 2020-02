Concurso Prefeitura de Ceres GO 2020: Inscrições abertas! Salários de até R$10mil!

A Prefeitura Municipal de Ceres GO abriu inscrições de concurso público para preenchimento de nada menos que 168 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (Predial e Braçal), Coletor de Lixo, Vigilante/Porteiro, Coveiro e Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Auxiliar de Consultório Dentário, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Trânsito, Técnico em Segurança do Trabalho, Telefonista, Fiscal Sanitarista, Mecânico, Motorista, Técnico de Laboratório, Técnico em Enfermagem, Agente de Combate a Endemias, Assistente Administrativo, Agente de Apoio Educacional e Agente Comunitário de Saúde (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Professor Pedagogo, Professor de Educação Física, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Psicólogo Clínico, Psicólogo Escolar, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Médico Perito, Nutricionista e Odontólogo (NÍVEL SUPERIOR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 10.743,41.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 03 março de 2020, no site oficial da banca organizadora Núcleo de Seleção. O valor da inscrição varia entre R$ 55,00 (nível fundamental), R$ 95,00 (nível médio) e R$ 125,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos), prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos (caráter classificatório); além de curso de formação profissional (caráter eliminatório).

As avaliações objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 22 de março. O gabarito final provisório da prova objetiva será divulgado no dia 22 de março, no site www.nucleodeselecao.ueg.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Ceres GO

: Prefeitura de Ceres GO Banca organizadora : Núcleo de Seleção

: Núcleo de Seleção Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 168

: 168 Remuneração : até R$ 10.743,41

: até R$ 10.743,41 Inscrições : 10 de fevereiro e 03 março de 2020

: 10 de fevereiro e 03 março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 55,00, R$ 95,00 e R$ 125,00

: R$ 55,00, R$ 95,00 e R$ 125,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CERES GO 2020

