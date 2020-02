Concurso Prefeitura de Criciúma SC 2020 abre 99 vagas em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Criciúma divulgou a abertura de um novo edital (nº 04/2020) de concurso público para preenchimento de 99 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Administrativo e Ocupacional – Saneamento Básico (2); Técnico Administrativo e Ocupacional I (10); Telefonista (1); Advogado; Agente de Manutenção, Vigilância e Limpeza – Limpeza; Agente de Serviços – Pavimentação e Limpeza Urbana (40); Coordenador (2); Operador de Equipamentos Rodoviários (15); Psicólogo (2); Servente – Serviços Gerais (3); Cozinheiro; Marceneiro (2); Motorista – Caminhão (5); e Serralheiro (2). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.069,59 a R$ 6.291,70, por jornada de trabalho de 30h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FAEPESUL. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) e prova de aptidão física (caráter eliminatório). As avaliações serão realizada em data prevista no dia 22 de março de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

