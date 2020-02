Concurso Prefeitura de Diadema SP 2020 abre 86 vagas! Salários de até R$ 18.659,52!

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Diadema SP faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 86 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal. Os salários oferecidos chegam até R$ 18.659,52.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico – Pediatra Intensivista (1); Médico – Pediatra Plantonista (1); Médico – Acupunturista Ambulatório (1); Médico – Cardiologista Infantil Ambulatório (1); Médico – Cirurgião Geral Plantonista (1); Médico – Cirurgião Vascular Ambulatório (1); Médico – Ecocardiografista Adulto Ambulatório (1); Médico – Ecocardiografista Infantil Ambulatório (1); Médico – Endocrinologista Adulto Ambulatório (1); Médico – Fisiatra com Eletroneuromiografia Ambulatório (1); Médico – Gastroenterologista Ambulatório (1); Médico – Gastroenterologista com Endoscopia Ambulatório (1); Médico – Intensivista Adulto Plantonista (1); Médico – Mastologista Ambulatório (1); Médico – Medicina do Trabalho (1); Médico – Anestesiologista Plantonista (1); Médico – Cardiologista Adulto Ambulatório (1); Médico – Coloproctologista Ambulatório (1); Médico – Dermatologista Ambulatório (1); Médico – Endocrinologista Infantil Ambulatório (1); Médico – Otorrinolaringologista com Laringoscopia Ambulatório (1); Médico – Pediatra Ambulatório (1); Médico – Pneumologista Adulto com Broncoscopia Ambulatório (1); Médico – Sanitarista Ambulatório (1); Médico – Urologista Ambulatório (1); Médico Neonatologista Plantonista (1); Médico – Pneumologista Infantil Ambulatório (1); Médico – Proctologista Ambulatório (1); Médico – Psiquiatra Ambulatório (1); Médico – Psiquiatra Plantonista (1); Médico – Radiologista/ Ultrassonografista Ambulatório (1); Médico – Generalista PSF Diarista (1); Médico – Ginecologista /Obstetra Ambulatório (1); Médico – Otorrinolaringologista Ambulatório (1); Médico – Regulador Plantonista (1); Médico – Reumatologista Adulto Ambulatório (1); Médico para Serviço de Verificação de Óbitos – Plantonista (1); Médico Perito (1); Médico – Nutrólogo Ambulatório (1); Médico – Endoscopista Ambulatório (1); Médico – Ginecologista /Obstetra Plantonista (1); Médico – Hematologista /Hemoterapeuta (1); Médico – Socorrista Plantonista (1); Médico – Alergista Ambulatório (1); Médico – Infectologista Adulto Ambulatório (1); Médico – Infectologista Infantil Ambulatório (1); Médico – Nefrologista Adulto Ambulatório (1); Médico – Clínico Geral Ambulatório (10); Médico – Clínico Geral Plantonista (10); Médico – Neurologista Adulto Ambulatório (1); Médico – Neurologista Infantil Ambulatório (1);

Assistente em Enfermagem Nível II – Técnico em Enfermagem – Instrumentação Cirúrgica (1); Assistente em Enfermagem Nível II – Técnico em Enfermagem – Obstetrícia (1); Assistente em Enfermagem Nível II – Técnico em Enfermagem (10); Assistente em Enfermagem Nível II – Técnico em Enfermagem do Trabalho (1); Enfermeiro – PSF – 40h (1); Enfermeiro – 36h (1); Enfermeiro Obstetra – 36h (1); e Enfermeiro Psiquiátrico – 36h (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Zambini. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,90 a R$ 79,90.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, políticas de saúde/SUS; conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

