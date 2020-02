Concurso Prefeitura de Dracena SP 2020 encerra inscrições nesta quarta-feira, 19!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Dracena tem inscrições até hoje, 19 de fevereiro de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Analista em Planejamento de Compras e Licitações (1 vaga), Motorista (Cr), Médico Psiquiatra (1 vaga), Médico Clínico Geral (1 vaga) e Médico Pediatra (1 vaga). O salários oferecidos chegam até R$ 1.445,28.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 03 de fevereiro (a partir das 10h) até as 16 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, nos sites www.conscamweb.com.br e www.dracena.sp.gov.br. O valor da inscrição varia entre R$ 10,93 e R$ 12,39.

PROVAS

O concurso consistirá em prova escrita (para todos); mais prova prática para o cargo de Motorista. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março, em locais e horários a serem informados no dia 09 de março no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE DRACENA SP 2020