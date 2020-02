Concurso Prefeitura de Formiga MG: Gabaritos do 3º dia de provas são divulgados!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Formiga, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade (SAAE) abriram concurso público para preenchimento de 413 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.045,80 e RS 10.956,63.

No último domingo, 09 de fevereiro, as provas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foram aplicadas. Clique aqui e veja os gabaritos.

A Prefeitura Municipal oferece 365 vagas em cargos de Cantineira (3), Carpinteiro (1), Coveiro (1), Operário de Serviços Gerais (21), Pedreiro (2), Serralheiro (1), Servente Escolar (36), Servente de Limpeza (1), Motorista (5), Recepcionista (3), Armador (1), Cuidador Social (2), Eletricista (1), Gari (3), Operador de Máquinas (1), Zelador (2) e Capinador (20) nível fundamental.

Auxiliar de Biblioteca (1), Interprete de Libras (1), Auxiliar de Educação Especial (15), Fiscal de Meio Ambiente (2), Oficial Administrativo (10), Agente de Trânsito e Transporte (5), Agente Social (8), Assistente de Educação Infantil (23), Fiscal de Obras e Postura (4), Inspetor de Alunos (1), Técnico em Enfermagem (14) e Auxiliar em Farmácia (2) nível médio/técnico.

Professor de Geografia (2), Professor de História (3), Professor de Matemática (2), Professor de Português (1), Assistente Social de Programas Sociais (8), Auditor de Controle Interno (1), Assistente Social (3), Cirurgião Dentista (3), Fonoaudiólogo (3), Médico da Família (8), Médico Infectologista (1), Psicólogo (4), Terapeuta Ocupacional (1), Pedagogo (12), Médico Veterinário (1), Psicólogo Social (7), Farmacêutico (5), Professor de Educação Básica (66), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Física (4), Advogado Social (1), Arquiteto (1), Bibliotecário (4), Enfermeiro (16), Professor de Música (Bateria, Percussão) (1), Canto (1), Cordas Eruditas (1), Cordas Populares (2), Iniciação Musical (2), Instrumentos de Sopro (2) e Teclas (1), Advogado Público (5), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Eletricista (1) nível superior.

Já o SAAE oferta 48 vagas em cargos de Operador de Sistema de Água e Esgoto (1), Recepcionista (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1) e Auxiliar Administrativo (2) nível médio/técnico.

Operador de Máquina (1), Pedreiro (3), Zelador II (1), Calceteiro (3), Operário de Serviços Gerais (19), Mecânico Hidráulico (1), Motorista “D” (3), Telefonista (1), Bombeiro Hidráulico (3), Guariteiro (2), Mensageiro (3) e Operador Sanitário (2) nível fundamental.

Inscrição Prefeitura de Formiga MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 12 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscilou entre R$ 55,00 (nível fundamental), R$ 65,00 (nível médio/técnico) e R$ 80,00 (nível superior).

Provas Prefeitura de Formiga MG

O concurso consistirá com

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) apenas para Advogado;

–> Prova prática para os cargos de Carpinteiro, Eletricista, Operador de Máquinas, Mecânico Hidráulico, Armador, Bombeiro Hidráulico, Calceteiro, Pedreiro, Serralheiro e Motorista (caráter eliminatório);

–> Provas de títulos (caráter classificatório) na área da Educação.

As avaliações objetivas serão aplicadas nos dias 26 de janeiro, 02 e 09 de fevereiro de 2020, conforme o cargo, em locais a serem informados a partir de 20 de janeiro (cargos do 1º dia de provas), 27 de janeiro (cargos do 2º dia de provas) e 03 de fevereiro (3º dia de provas), no site do Instituto Consulplan.

