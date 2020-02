Concurso Prefeitura de Franco da Rocha SP 2020: Inscrições para Motorista vão até hoje, 19!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal Franco da Rocha tem inscrições até nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. O concurso público visa p preenchimento de 03 vagas no cargo de Motorista, função que exige o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria “D”. O salário oferecido será de R$ 1.574,67, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 02 de março até as 23h59min do dia 06 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora IGDRH. A taxa de inscrição está no valor de R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões e prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais a serem informados no dia 22 de abril.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 27 de abril no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA SP 2020