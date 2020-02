Concurso Prefeitura de Goiânia GO 2020: Saiu EDITAL com 1.531 vagas! Até R$ 3.452,93!

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Goiânia faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de nada menos que 1.531 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Serviços Operacionais (27); Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (25); Agente Comunitário de Saúde (64); Agente de Combate às Endemias (50); Analista em Assuntos Sociais – Pedagogo (12); Analista em Assuntos Sociais – Psicólogo (25); Agente de Apoio Administrativo (25); Agente de Apoio Educacional (100); Analista em Comunicação Social – Jornalismo (1); Analista em Cultura e Desportos – Educação Física (45); Analista em Obras e Urbanismo – Arquiteto (7); Analista em Obras e Urbanismo – Tecnólogo em Construção de Edifícios (1); Analista em Obras e Urbanismo – Tecnólogo em Construção de Vias Terrestres (1);

Artífice de Serviços e Obras Públicas – Eletricista (2); Artífice de Serviços e Obras Públicas – Encanador (2); Assistente Administrativo – Administrativo (34); Assistente Administrativo – Técnico em Segurança do Trabalho (5); Assistente Administrativo Educacional (25); Artífice de Serviços e Obras Públicas – Serralheiro (2); Assistente de Atividades Culturais e Desportivas (14); Auxiliar de Atividades Educativas (200); Analista em Obras e Urbanismo – Engenheiro Civil (29); Analista em Obras e Urbanismo – Engenheiro Eletricista (2); Artífice de Serviços e Obras Públicas – Pedreiro (2); Artífice de Serviços e Obras Públicas – Pintor (2); Analista em Organização e Finanças (20); Artífice de Manutenção Mecânica (7); Artífice de Serviços e Obras Públicas – Carpinteiro/Marceneiro (4);

Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Farmácia (18); Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal (10); Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem (30); Auxiliar de Saúde – Maqueiro (9); Educador Social (45); Especialista em Saúde – Arteterapeuta (6); Especialista em Saúde – Enfermeiro Obstetra (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Psiquiatra (10); Especialista em Saúde – Farmacêutico (4); Especialista em Saúde – Fisioterapeuta (1); Especialista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (2); Especialista em Saúde – Veterinário (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral (69); Especialista em Saúde – Enfermeiro Intensivista em Neonatologia e/ou Pediatria (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Intervencionista (10); Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista Clínico Geral (10); Cirurgião Dentista – Endodontista (4); Cirurgião Dentista – Odontólogo para pacientes com necessidades especiais (4); Cirurgião Dentista – Odontopediatra (1); Cirurgião Dentista – Periodontista (2); Cirurgião Dentista – Prótese Dentária (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Neonatologista (1); Especialista em Saúde – Fonoaudiólogo (1); Especialista em Saúde – Musicoterapeuta (2); Especialista em Saúde – Nutricionista (2); Especialista em Saúde – Assistente Social (3); Especialista em Saúde – Biólogo (1); Especialista em Saúde – Biomédico (5); Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilo (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro do Trabalho (1); Especialista em Saúde – Psicólogo (2); Especialista em Saúde – Educador Físico (2);

Médico – Ginecologista/Obstetra (20); Médico – Hematologista (1); Médico – Infectologista (5); Médico – Sanitarista (2); Médico – Ultrassonografista (1); Médico – Urologista (3); Médico – Dermatologista (1); Médico – Endocrinologista (4); Médico – Gastroenterologista (2); Médico – Geriatra (5); Médico – Mastologista (1); Médico – Ortopedista/Traumatologista (1); Médico – Otorrinolaringologista (3); Médico – Patologista (7); Médico – Pediatra (20); Médico – Perito (1); Médico – Pneumologista (5); Médico – Clínico Geral/Generalista (60); Médico – Coloproctologista (1); Médico – Médico do Trabalho (3); Médico – Nefrologista (1); Médico – Psiquiatra (12); Médico – Radiologista (4); Médico – Regulador (20); Médico – Reumatologista (2); Médico – Alergista (1); Médico – Auditor (4); Médico – Cardiologista (5); Médico – Cirurgião Geral (1); Médico – Cirurgião Vascular (4); Médico – Neurologista (4); Médico – Oftalmologista (5); Médico – Oncologista (2);

Profissional de Educação II – Geografia (9); Profissional de Educação II – História (9); Profissional de Educação II – Inglês (9); Profissional de Educação II – Pedagogia (87); Profissional de Educação II – Português (20); Profissional de Educação II – Artes (9); Profissional de Educação II – Ciências (9); Profissional de Educação II – Matemática (24); Profissional de Educação II – Educação Física (9); Profissional de Educação II – Intérprete de Libras (9);

Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem – Intervencionista (10); Técnico em Saúde – Técnico de Imobilização Ortopédica (10); Técnico em Saúde – Técnico em Radiologia (10); Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem do Trabalho (2); Técnico em Saúde – Técnico de Laboratório (10); Técnico em Saúde – Técnico em Necrópsia (4); Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem Geral (87).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de março até às 12h do dia 08 de abril de 2020, no site da Universidade Federal de Goiás (UFG). O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática; prova de capacidade física. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Goiânia

: Prefeitura Municipal de Goiânia Banca organizadora : Universidade Federal de Goiás (UFG)

: Universidade Federal de Goiás (UFG) Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 1.631

: 1.631 Remuneração : R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93

: R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93 Inscrições : 19 de março a 08 de abril de 2020

: 19 de março a 08 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 120,00

: R$ 60,00 a R$ 120,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL

