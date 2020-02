Concurso Prefeitura de Içara SC 2020: Inscrições abertas para nível fundamental e superior

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Içara abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 91 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para o cargo de Monitor de Sistema de Informática (01 vaga), função que exige graduação em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação ou curso superior na área de Educação e conhecimento do sistema Linux Educacional; e Agente de Serviços Gerais (90 vagas), função que exige o ensino fundamental incompleto/ alfabetizado.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.203,84 e R$ 3.081,82, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 12 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FEPESE. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) com 30 ou 35 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 29 de março, em locais a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Içara SC

: Prefeitura de Içara SC Banca organizadora : FEPESE

: FEPESE Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 91

: 91 Remuneração : até R$ 3.081,82

: até R$ 3.081,82 Inscrições : 10 de fevereiro a 12 de março de 2020

: 10 de fevereiro a 12 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 100,00

: R$ 60,00 e R$ 100,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE IÇARA SC 2020