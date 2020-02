Concurso Prefeitura de Igarapava SP 2020: Inscrições abertas para todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Igarapava abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Cozinheiro, Encanador e Ajudante de Serviços Diversos (NÍVEL FUNDAMENTAL);

Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Cuidados Diários, Pedreiro, Pintor, Técnico em Enfermagem, Telefonista, Agente Comunitário ESF, Agente de Campo, Agente de Saúde Bucal, Agente do IEC, Auxiliar Administrativo, Visitador Sanitário, Auxiliar de Cirurgião Dentista ESF, Educador Cuidador Institucional, Vigia, Eletricista, Inspetor de Alunos, Motorista e Oficial Administrativo (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO);

Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia, Cirurgião Dentista Especialista Endodontia, Cirurgião Dentista, Assistente Social, Cirurgião Dentista Especialista em Implante, Cirurgião Dentista Especialista em Ortodontia, Professor de Educação Básica, Professor de Arte, Professor de Ciências, Cirurgião Dentista Especialista em Cirurgia Traumatologia Buco maxilofacial, Contador, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Médico ESF, Médico Ginecologista/Obstetra, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Informática, Nutricionista, Procurador Jurídico, Professor de Educação Física, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Professor de Matemática, Psicólogo, Médico Ultrassonografista, Médico Veterinário, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Médico Pediatra e Médico Psiquiatra (NÍVEL SUPERIOR).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de fevereiro (a partir das 10h) até as 16 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, nos sites oficiais www.igarapava.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Professor, Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril, em locais a serem informados no dia 27 de março.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 22 de abril, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Igarapava SP

: Prefeitura de Igarapava SP Banca organizadora : Conscam Web

: Conscam Web Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 14

: 14 Remuneração : até R$ 12.155,00

: até R$ 12.155,00 Inscrições : 11 a 27 de fevereiro de 2020

: 11 a 27 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00, R$ 60,00 e R$ 80,00

: R$ 45,00, R$ 60,00 e R$ 80,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE IGARAPAVA SP 2020