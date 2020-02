Concurso Prefeitura de Itapuranga GO 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 7.054,00!

Edital consta com 72 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior; Inscrições até 17 de março de 2020

A Prefeitura Municipal de Itapuranga GO faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 72 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Higiene e Alimentação (5); Condutor de Veículos (12); Educador Musical (1); Eletricista (1); Engenheiro Agrônomo (1); Mecânico (1); Médico Auditor (1); Operador de Máquinas Pesadas (1); Psicólogo (2); Soldador (1); Vigia (5); Agente de Serviços Gerais (5); Assistente Social (2); Engenheiro Ambiental (1); Executor Administrativo (10); Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Saúde Vigilância Sanitária (1); Gari (9); Agente Comunitário De Saúde (9) e Agente de Serviços e Obras Públicas (3). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.050,00 a R$ 7.054,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 19 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 88,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Itapuranga GO

: Prefeitura de Itapuranga GO Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 72

: 72 Remuneração : R$ 1.050,00 a R$ 7.054,00

: R$ 1.050,00 a R$ 7.054,00 Inscrições : até 17 de março de 2020

: até 17 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 88,00

: R$ 70,00 a R$ 88,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital