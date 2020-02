Concurso Prefeitura de Jacutinga RS 2020 anuncia banca organizadora

Edital visa oferta vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Jacutinga prepara um novo edital de concurso público para preenchimento de vagas para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

De acordo com o documento publicado, a empresa escolhida foi a Sigma Assessoria e Consultoria será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades são para os cargos de Agente comunitário de saúde; Auditor de controle interno; Fiscal de posturas, obras e tributos; Médico veterinário; Médico; Motorista; Engenheiro civil; Operador de máquinas e equipamentos rodoviários; Servente; Operário de serviços gerais; Operário de construção; Auxiliar administrativo; Professor de educação Infantil e/ou series iniciais.

Informações do concurso