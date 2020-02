Concurso Prefeitura de Jundiaí SP 2020 abre vagas na Área da Educação

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jundiaí divulgou a abertura de um novo edital (nº 34/2020) de concurso público para preenchimento de 15 vagas de nível superior nos cargos de Professor e Educador Esportivo.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica (13 vagas), Professor de Artes (1 vaga) e Educador Esportivo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 4.455,36 a R$ 7.243,31, por carga horária de 30h e 40h semanais, mais R$ 665,00 de auxílio-alimentação e R$ 368,00 de auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de fevereiro até as 23h59min do dia 19 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição está no valor de R$ 83,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 e 60 questões e prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a ser informado via edital de convocação.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 05 de maio no site da Vunesp. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

