Concurso Prefeitura de Maracaí SP 2020: Inscrições até as 16h de hoje, 04! Até R$13mil!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Maracaí tem inscrições até as 16 horas de hoje, 04 de janeiro de 2020. O concurso público visa preencher 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Pedreiro (1) Coletor de Resíduos (2), Costureira (1), Eletricista (1), Agente de Saneamento (1), Agente de Apoio Educacional (1), Auxiliar de Enfermagem (1) e Agente Comunitário ESF – Jardim Primavera (1), Professor de Educação Especial (1), Técnico de T.I. (1), Arquivista (1), Cirurgião Dentista ESF (1), Médico Clínico Geral (1), Médico ESF (1) e Médico Neurologista (1).

Os salários oferecidos chegam até R$ 13.217,90, por carga horária de 10, 30, 40 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

As inscrições devem ser realizadas até às 16h do dia 04 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Conscam Web. O valor da inscrição varia entre R$ 44,00 e R$ 64,00.

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para o cargo de Professor. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março a partir das 08h, em locais a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



EDITAL PREFEITURA DE MARACAÍ SP 2020