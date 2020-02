Concurso Prefeitura de Nova Olinda TO 2020 abre 211 vagas para todos os níveis

Edital publicado. No Estado de Tocantins, a Prefeitura Municipal de Nova Olinda faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 211 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Merendeira, Motorista, Operador de Retroescavadeira, Tratorista, Vigia, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista e Operador de Patrol (nível fundamental).

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Epidemiologia, Atendente de Consultório Odontológico, Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente de Biblioteca, Fiscal de Postura, Obras e Meio Ambiente, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia Professor Nível I, Técnico Agrícola, Técnico em Informática, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Fiscal de Tributos e Monitor Educacional (nível médio/técnico).

Psicólogo, Orientador Social, Assistente Social, Odontólogo, Enfermeiro, Farmacêutico , Fisioterapeuta, Médico, Educador Físico, Médico Veterinário, Nutricionista e Biomédico (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 9.700,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 20h do dia 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IDES Assessoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de Português, Matemática, Conhecimentos gerais e para alguns cargos também de Conhecimentos Específicos relacionados à profissão.

As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020, em locais e horários a serem informados via site www.idescassessoria.org.br no dia 26 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

