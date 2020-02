Concurso Prefeitura de Novo Santo Antônio PI é cancelado

A Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio PI foi cancelado. Na última quinta-feira, 06, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios e está assinado pelo Prefeito Edgar Geraldo.

A decisão anula o contrato do município com a banca organizadora Instituto Machado de Assis. Sendo assim, o concurso fica consequentemente anulado. O concurso público visa o preenchimento de 70 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Monitor, Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Médico, Motorista “D”, Vigia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo Junta Militar, Auxiliar DMAE, Fiscal de Tributos, Psicólogo, Assistente Social, Professor de Educação Infantil, Pedagogo, Monitor de Sala de Aula, Nutricionista, Médico Veterinário, Auxiliar de Vigilância Sanitária, Técnico em Higiene Bucal, Técnico em Enfermagem, Fonoaudiólogo, Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, Educador Físico, Agente Comunitário de Saúde, Farmacêutico , Gerente de Saúde e Motorista de Ônibus.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 05 de dezembro de 2019, no site oficial do Instituto Machado de Assis. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 R$ 100,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos para todos; mais prova de títulos para Professor. As avaliações foram realizadas no dia 15 de dezembro na cidade de Novo Santo Antônio, em locais e horários a informados no dia 12 de dezembro, no site já citado.

Os gabaritos provisórios foram divulgados no dia 16 de dezembro no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Novo Santo Antônio PI

: Prefeitura de Novo Santo Antônio PI Banca organizadora : Instituto Machado de Assis

: Instituto Machado de Assis Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 70

: 70 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 7.000,00

: R$ 998,00 e R$ 7.000,00 Inscrições : até 05 de dezembro de 2019

: até 05 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição :R$ 60,00 a R$ 100,00

:R$ 60,00 a R$ 100,00 Provas : 15 de dezembro de 2019

: 15 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTÔNIO PI 2019