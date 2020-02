Concurso Prefeitura de Osório RS 2019/2020: Locais de provas são divulgados

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Osório vai aplicar em dois domingos, 01 e 08 de março, as provas do concurso público para o preenchimento de 76 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Os locais de provas já podem ser consultados – clique aqui e veja.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Administração, Merendeira , Motorista, Operário e Operador Especializado, Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde (nível fundamental).

Auxiliar de Farmácia, Cuidador/Educador Social, Técnico em Radiologia, Topógrafo, Auxiliar de Consultório Dentário, Desenhista, Fiscal, Monitor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Secretário de Escola, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Auxiliar de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental (nível médio/técnico).

Médico Clínico Geral, Médico Clínico Geral ESF, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Cirurgião Dentista ESF, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Dentista, Professor Especialista em Educação Especial, Professor de Artes, Psicólogo, Nutricionista, Procurador Adjunto, Professor de Ciências, Professor de Inglês, Professor de Língua Espanhola, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor de Educação Física e Professor de Geografia (nível superior).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.285,73 e R$ 12.000,00, mais R$ 28,50 de auxílio-alimentação por dia integral de trabalho.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 24 de dezembro de 2019, no site oficial do Legalle Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará consistirá em provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para alguns cargos. As avaliações serão realizadas no dia 01 de março para nível fundamental e superior e no dia 08 de março de 2020 para os cargos que exigem ensino médio e técnico.

Os locais e horários serão divulgados no dia 29 de fevereiro no site Legalle Concursos. O gabarito provisório será divulgado no dia posterior ao da aplicação da prova.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Osório RS

: Prefeitura de Osório RS Banca organizadora : Legalle Concursos

: Legalle Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 76

: 76 Remuneração : R$ 1.285,73 e R$ 12.000,00

: R$ 1.285,73 e R$ 12.000,00 Inscrições : até 24 de dezembro de 2019

: até 24 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 60,00, R$ 80,00 e R$ 120,00

: R$ 60,00, R$ 80,00 e R$ 120,00 Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

