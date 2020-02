Concurso Prefeitura de Palma MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital tem 13 vagas de níveis fundamental, médio e superior; Inscrições entre 7 de abril a 7 de maio de 2020

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Palma divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 13 vagas de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fiscalização; Assistente Social; Atendente de Creche; Auxiliares de: Saúde Bucal; Secretaria Escolar; Serviços Gerais (3); Agentes: Administrativo (2); Epidemiologia (2); Bombeiro; Contador; Coveiro/ Zelador de Cemitério; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Cozinheira Escolar; Eletricista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Gari (1); Inspetor de Alunos; Mecânico; Médicos Especialistas: Cardiologista; Ginecologista; Nutricionista – Educação; Odontólogo; Operador de Máquinas; Pedreiro; Procurador; Psicólogo; Monitor de Transporte Escolar; Motorista I; Motorista II – Escolar; Oftalmologista; Pediatra; Médico Veterinário; Secretario Escolar; Técnico de Enfermagem (2); Trabalhador Braçal (1); Zelador (1) e Técnico em Higiene Dental (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 de abril (a partir das 10h) até o dia 07 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora INCP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova prática; mais avaliação médica admissional (caráter eliminatório). As avaliações serão aplicadas no dia 31 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

