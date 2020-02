Concurso Prefeitura de Pilar de Goiás GO: Locais de provas são divulgados

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás tem edital com oferta de 186 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os locais de provas já podem ser consultados (clique aqui e veja).

As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas, motorista, porteiro servente, auxiliar de serviços gerais, agente de limpeza, merendeira e recepcionista (nível fundamental); Secretário de escola, monitor de creche, fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente, agente administrativo, almoxarife e auxiliar de biblioteca (nível médio); fiscal de posturas e edificações (nível técnico); gestor de resíduos sólidos, agente de controle interno do poder executivo, auditor fiscal tributário, professor PII, administrador, assistente social, psicólogo e analista ambiental (nível superior).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 2.813,51, por carga horária de 20h, 30h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 30 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 29,00 (nível fundamental), R$ 32,00 (nível médio/técnico) e R$ 60,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova dissertativa para Professor;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para alguns.

As avaliações serão aplicadas no dia no dia 1º de março de 2020, em locais e horários informados via site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás

: Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás Banca organizadora : Consulpam Consultoria

: Consulpam Consultoria Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 189

: 189 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 2.813,51

: R$ 998,00 a R$ 2.813,51 Inscrições : até 30 de janeiro de 2020

: até 30 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 29,00, R$ 32,00 e R$ 60,00

: R$ 29,00, R$ 32,00 e R$ 60,00 Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PILAR DE GOIÁS GO 01/2019