Concurso Prefeitura de Pilar do Sul SP 2020: Salários de até R$ 4.406,78!

Edital tem 09 vagas de níveis médio e superior; Inscrições até 5 de março de 2020

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 09 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista (1); Psicólogo (1); Coordenador Pedagógico de Escola de Educação Básica (1); Diretor de Escola de Educação Básica (1); Professor de Educação Básica II – Artes (1); Agente Comunitário de Saúde (1); Fiscal (1); e Professor de Educação Básica I (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.365,27 a R$ 4.406,78, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Integri Brasil. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) a ser aplicada em data provável no dia 05 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso