Concurso Prefeitura de Praia Grande SP 2020: Edital e Inscrição!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Praia Grande abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 22 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Atendente de Educação, função que exige apenas ensino fundamental completo e tem salário de R$ 1.160,50, por carga horária de 30h semanais; e Médico Pediatra de Pronto Socorro, função que exige graduação em Medicina e registro de qualificação de especialista na área no CREMESP. O salário oferecido será de R$ 4.835,86, mais insalubridade R$ 232,10, podendo chegar até R$ 14.047,02 conforme LC 822/2019.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 02 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM SP. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (Atendente de Educação) e R$ 92,00 (Médico).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 22 de março de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 13 de março. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Praia Grande SP

: Prefeitura de Praia Grande SP Banca organizadora : IBAM SP

: IBAM SP Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 22

: 22 Remuneração : até R$ 14.047,02

: até R$ 14.047,02 Inscrições : até 02 de março de 2020

: até 02 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 92,00

: R$ 60,00 e R$ 92,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PRAIA GRANDE SP 2020