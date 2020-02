Concurso Prefeitura de Salgueiro PE 2020: Salários de até R$ 10.513,77!

A Prefeitura Municipal de Salgueiro em Pernambuco, divulgou a abertura de concurso público pra preenchimento de 72 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (23 vagas) e Auxiliar de Saúde Bucal (4 vagas), Médico (4 vagas), Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (41 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários de até R$ 10.513,77.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 15 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição oscila entre

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita (para todos); mais prova de títulos para Professores. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados com até sete dias de antecedência no site IDIB.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso