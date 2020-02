Concurso Prefeitura de Santa Luzia MG 2020 retifica edital e altera cronograma

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, localizado a 17,7 km da capital Belo Horizonte/MG, retifica edital e altera cronograma do certame devido as fortes chuvas do último final de semana, as provas objetivas foram adiadas. Na última quarta-feira, 29, foi publicada a novo retificação confirmado a nova data e horários do certame.

As avaliações serão realizadas no dia 09 de fevereiro, nos turnos da manhã e da tarde. Os candidatos a vaga para o cargo de Agente Comunitário de Saúde farão no horário das 08h30 às 12h e para Agente de Combate a Endemias será à tarde, no horário das 14h às 17h30.

O edital (nº 03/2019) de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 281 vagas em cargos de Agente de Combate a Endemias (73 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (208 vagas).

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, curso introdutório de formação inicial e continuada e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário inicial será de R$ 1.250,00, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderam se inscrever entre o período de 02 de dezembro de 2019 (a partir das 09h) até as 15h59min do dia 03 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IBGP Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$ 30,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática, legislação, raciocínio lógico e conhecimentos específicos ao cargo. As avaliações serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Agente de Combate às Endemias – O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.

Agente Comunitário de Saúde – O exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, nos termos da Lei Federal nº 11.350, de 2006, e alterações posteriores; entre outras.

