Concurso Prefeitura de Santa Maria RS 2020: EDITAL e Inscrição

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Santa Maria divulgou abertura de editais de concurso público para preenchimento de 74 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) para lotação na autarquia unicipal e Instituto de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais

O EDITAL nº 01 tem 22 vagas no Instituto de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais (IPASSP) para os cargos de Analista de Sistemas (1), Analista Jurídico (2), Tesoureiro (1), Agente de Processamento II (2), Arquivista (1), Agente Administrativo (12), Contador (2) e Economista (1).

O EDITAL nº 02 oferece 02 vagas e formação de cadastro reserva em cargos de Professor de Educação Profissional em Metalurgia (1), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Música (Cr), Professor de Português (Cr), Professor de Teatro (Cr), Professor de Espanhol (1), Professor de História (Cr) Professor de Inglês (Cr), Nutricionista (Cr), Professor de Educação Especial (Cr) e Professor de Matemática (Cr).

O EDITAL nº 03 oferta 40 vagas e cadastro reserva em cargos de Médico Cardiologista (1), Médico Clínico Geral (10), Médico Dermatologista (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Pediatra (5), Terapeuta Ocupacional (2), Auxiliar de Consultório Dentário de Saúde da Família (Cr), Cirurgião Dentista de Saúde da Família (Cr), Médico Infectologista (1), Médico Neurologista (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Psiquiatra (3), Médico Radiologista (1), Médico Urologista (1), Odontólogo (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Gastroenterologista (1), Médico Ginecologista e Obstetra (5).

E o EDITAL nº 04 consta com 10 vagas e cadastro reserva em cargos de Engenheiro Agrônomo (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Engenheiro de Segurança do Trabalho (Cr), Técnico em Segurança do Trabalho (Cr), Auditor Fiscal Municipal (3), Bibliotecário (1), Biólogo (Cr), Engenheiro Mecânico (1), Médico Veterinário (Cr), Procurador Jurídico (Cr), Técnico em Obras (2), Agente de Processamento II (2), Analista de Sistemas (1), Arquiteto (Cr), Arquivista (Cr), Engenheiro Químico (Cr), Fiscal Municipal II (Cr) e Médico do Trabalho (Cr).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.144,92 e R$ 2.906,12, mais R$ 301,08 de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros benefícios/vantagens/gratificações.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de fevereiro (a partir das 09h) até as 12h do dia 10 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 60 questões de português, informática, legislação e conhecimentos específicos, além de prova de títulos para Professores. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados no dia 24 de março, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Santa Maria RS

: Prefeitura Municipal de Santa Maria RS Banca organizadora : Objetivas Concursos

: Objetivas Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 74

: 74 Remuneração : R$ 1.144,92 e R$ 2.906,12

: R$ 1.144,92 e R$ 2.906,12 Inscrições : 12 de fevereiro a 10 de março de 2020

: 12 de fevereiro a 10 de março de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL IPASSP SANTA MARIA RS 2020

EDITAL PREFEITURA DE SANTA MARIA RS 02/2020

EDITAL PREFEITURA DE SANTA MARIA RS 03/2020

EDITAL PREFEITURA DE SANTA MARIA RS 04/2020

