Concurso Prefeitura de Santana de Manhuaçu MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Santana de Manhuaçu abriu novo edital de concurso público para preencher 80 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.039,00 e R$ 7.000,00, por carga horária de 20h e 40h semanais.

As oportunidades são para os cargos de Agente Epidemiológico (2), Assistente Social (1), Auxiliar de Serviços Gerais (10), Farmacêutico (1), Agente Comunitário de Saúde (3), Mecânico de Máquinas Pesadas e Leves (1), Médico PSF (3), Monitor Pedagógico (6), Auxiliar Administrativo (5), Pedagogo (1), Pedreiro (2), Professor de Educação Física (Cr), Professor I (9), Coveiro (1), Fisioterapeuta (Cr), Odontólogo PSF (1), Fiscal de Obras e Tributos (1), Gari (2), Nutricionista (1), Reciclador de Resíduos Sólidos (5), Técnico de Farmácia (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico de Saúde Bucal (2), Técnico de Enfermagem (4), Motorista (8), Operador de Máquinas Pesadas (2), Vigia (1), Operário (5) e Tratorista Agrícola (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 31 de março (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 29 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora W2 Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Tratorista Agrícola, Mecânico de Máquinas Pesadas e Leves, Motorista e Pedreiro;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de maio, em locais e horários a serem informados a partir do dia 11 de maio no site W2 Consultores. O gabarito provisório será divulgado no dia 17 de maio a partir das 19h e o gabarito definitivo no dia 26 de maio.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Santana de Manhuaçu MG

Banca organizadora : W2 Consultores

Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas : 80

Remuneração : R$ 1.039,00 e R$ 7.000,00

Inscrições : 31 de março a 29 de abril de 2020

Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 120,00

Provas : 17 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SANTANA DE MANHUAÇU MG 2020